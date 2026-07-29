ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಹೊಸ ಡೇಟ್, ಟೈಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ
ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಜು.24ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಹೊಸ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 10:44 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾದ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಜುಲೈ 30ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಜು.24ರಂದೇ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ತು. ಅದರಂತೆ, ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆ 4:15ಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಶುಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 30, 2026, ಗುರುವಾರ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15ಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಉದಯವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, "ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷಣ. ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನನ್ನ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ನಂತರದ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು "ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಕರೆದ ಅವರು, ಪ್ರಮುಖ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರದಂತೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. "ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನವೀಕೃತ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. "ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ರಾಮಾಯಣದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರೇ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜುಲೈ 19ರ ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಶ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ DNEGಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಇಒ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ರಾಮಾಯಣ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮ-ರಾವಣ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ: ಹೈ ಸೌಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಿವ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದ ಯಶ್
ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ನಂಬಲಾದ ರಾಮನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜೀವನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವನವಾಸದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಟ ಇಲ್ಲ': ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಹನುಮಾನ್ ಆಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.