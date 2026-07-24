ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ! ಏಕೆ?
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 12:22 PM IST
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಜುಲೈ 24ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇಕರ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಕರಾಗಿ (ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್) ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂಡವು ತನ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು "ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಹಯೋಗವು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್ - ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನವೇ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿತ್ತು. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಹಲವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಳಂಬವು ಉತ್ಸಾಹಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಯಾರಕರು ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸೌತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ. ಹೌದು, ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ DNEG ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತು 2ನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.