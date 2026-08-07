ETV Bharat / entertainment

ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ರಾಮಾಯಣ': ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು

Ramayana Trailer Views: ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟ್ರೇಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

Ranbir Kapoor's Ramayana trailer achieved 1 Billion views
ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ - 1 ಬಿಲಿಯನ್​ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ (Ramayana Team)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯರೂ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ'ವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಡಿವೈನ್​​​ ವೈಬ್ಸ್​ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಬಿಲಿಯನ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು (100 ಕೋಟಿ) ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಟ್ರೇಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ 1 ಬಿಲಿಯನ್​ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಜುಲೈ 30ರ ಶುಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಾರ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. 9 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಂಕಿಅಂಶ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಪಡೆದ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, "ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ (1 ಬಿಲಿಯನ್) ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಜಾಗತಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸಲು ನಾವು ಅಪಾರ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಟ್ರೇಲರ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರಾವಣನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರೇಲರ್​ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮೇಕರ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರ ತನ್ನ ಔರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ನಿಖರ ಡೈಲಾಗ್​ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಲಿಪ್-ಸಿಂಕ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ, ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್​ ವಿಜೇತರಾದ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಗೀತ ಸಹಯೋಗವು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 50,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸೋನಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೇ 50,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ 'ರಾಮಾಯಣ': ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್, ಪುಷ್ಪ 2ಗೂ ಹೆಚ್ಚು

ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಯಶ್, DNEG ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಶ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ರವಿ ದುಬೆ, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮೋಹಿತ್ ರೈನಾ, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಧುರಂಧರ್': ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ

TAGGED:

ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್
ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್
ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್ ಯಶ್
ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ
RAMAYANA MOVIE LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.