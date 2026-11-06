ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ರಾಮಾಯಣ': ಜೈಲರ್ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್!: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿತೇ?
ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 127.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 140.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆವಿಎನ್ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 150 ಕೋಟಿಯ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿತ್ತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 10:21 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 'ದಂಗಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು, ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಈ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ, ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 77.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, 64.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 127.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 127.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 77.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 64.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
ಭಾರತದಲ್ಲಾದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಹೌದು, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ 47.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ 7.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ತೆಲುಗು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ತಮಿಳು 2.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.
'ಜೈಲರ್ 2' ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಮಾಯಣ!
ಮೊದಲ ದಿನ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 59.70 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ (ನಿವ್ವಳ) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗ್ರಾಸ್ (ಒಟ್ಟು) ಕಲೆಕ್ಷನ್ 70.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 125.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ 127.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ 22 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 823.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಅಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 140.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 342.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ರಾಮಾಯಣವೀಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಮಾಯಣ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ.
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ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', 'ಡಿಎನ್ಇಜಿ' ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ಶೋಭನಾ, ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಝಿಮ್ಮರ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ 2ನೇ ಭಾಗವು 2028ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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