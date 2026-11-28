'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಟಾಪ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ'!
1,788.06 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಅನ್ನು ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' 1,790.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 11:30 AM IST
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರೈಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್'ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ 23ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 8.45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 6,584 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.22.1ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 42.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 15.15 ಕೋಟಿ ರೂ., 20.50 ಕೋಟಿ ರೂ., 11.35 ಕೋಟಿ ರೂ., 11.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,195.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
'रामायण' फ़िल्म की टीम से नई दिल्ली में भेंट की। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से कर्तव्यपालन, त्याग व सत्यनिष्ठा के जो आदर्श स्थापित किए, उन्हें सिनेमा की आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचाने के इस अभिनव प्रयास के लिए पूरी टीम को बधाई। https://t.co/I8pJTuzWm1— Amit Shah (@AmitShah) November 26, 2026
23 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,790.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,195.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,000.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|595.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ರಾಮಾಯಣ
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1.
|ದಂಗಲ್
|2,070.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.
|ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್
|1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.
|ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್
|1,790.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
|1,788.06 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,755.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.
23ನೇ ದಿನವು 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ
- 'ಬಾಹುಬಲಿ 2'ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ನೆಟ್/ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ)
|ಹಿಂದಿ
|757.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಕನ್ನಡ
|79.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತೆಲುಗು
|58.05 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಮಲಯಾಳಂ
|54.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತಮಿಳು
|50.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ರಾಮಾಯಣ ಮುರಿಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, 'ದಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕೋದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ರಾಮಾಯಣ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ದಂಗಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬಲ್ಲದೇ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 'ದಂಗಲ್' ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ 3ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. 2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
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ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ 'ರಾಮಾಯಣ' ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕೊನೆಯ ವಾರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ 'ಈಠ' ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಾಯಣ' ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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