'ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಅವರದ್ದೇ ಆಯ್ತು, ನಿಜವಾದ ರಾವಣನ ವೈಬ್ಸ್': ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾದೇವಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 10:57 AM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಶುಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 30, 2026, ಗುರುವಾರ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15ಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಉದಯವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇಕರ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಲಂಕಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ 4 ನಿಮಿಷ 9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಪುರಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಸೂಕ್ತವೇ? ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ರಾವಣನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ''ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್. ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ. ಟ್ರೇಲರ್ ಅವರದ್ದೇ ಆಯ್ತು. ಆ ಲುಕ್. ಆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಆ ಔರಾ. ಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ಮರೆಯಲಾಗದ್ದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವರು, ''ರಾವಣ. ಯಶ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾತರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ''ಯಶ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾದ ರಾವಣನ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Yash as Ravana.— StarSight Media (@StarSightMediaa) July 30, 2026
The moment he appeared...
The trailer belonged to him. 👑🔥
That gaze.
That presence.
That aura.
Pure dominance. Absolutely unforgettable.#Ravana #Yash #Ramayana pic.twitter.com/rrZMHVF1Pu
ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೆಚ್ಚಿದ ಓರ್ವರು, ''ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ - ರಾಮಾಯಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚಿದ ಅಭಿಮಾನಿ, ''ದಿ ಔರಾ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಿಮ್'' ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Ravana ❤️🔥— Team Yash FC (@TeamYashFC) July 29, 2026
Pulled it with an ease 🔥🔥
Can't wait to witness this epic saga on big screens 🏹#Yash @ThenameisYash #YashBOSS #Ramayana pic.twitter.com/K0JQ7hNSYo
ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಷಕರೋರ್ವರು, ''ಯಶ್ ಅವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನ ಔರಾ ರಾವಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಜೋರಾದ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ. ರಾಮಾಯಣದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು, ಯಶ್ ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮತಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
Trailer leaves a strong impression with its grand global vision. Hope the film lives up to the scale. 🔥— E=mc² (@Kabab_Lover_) July 30, 2026
Yash as Ravana absolutely dominates every frame. 👑
Reviews aside, the Karnataka box office is guaranteed to explode. 💥📈#Ramayana #Yash pic.twitter.com/tyf7Aec7R2
ಯಶ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ''ಟ್ರೇಲರ್ ತನ್ನ ಭವ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವುದು ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಫ್ರೇಮ್. ಸಂಗೀತ. ನಂತರ, ಯಶ್. ಟ್ರೇಲರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಿನಿಮೀಯ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್'' ಎಂದು ವಿಮರ್ಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ''ಯಶ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#Yash as RAVANAN in #Ramayana is going to be the 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐑𝐎𝐋𝐄 of his career !!🥵🔥— CineContent (@1312_sri) July 30, 2026
He absolutely 𝐍𝐀𝐈𝐋𝐄𝐃 𝐈𝐓, and it's a 𝐓𝐀𝐈𝐋𝐎𝐑-𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐎𝐈𝐂𝐄 for that role.😌💥 pic.twitter.com/7ohNV33jAd
ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, ''ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ, ಅಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಟ್ರೇಲರ್. ಟ್ರೇಲರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಮಿ ಯಶ್ ಸ್ಟೋಲ್ ದಿ ಶೋ. ಅವರು ರಾವಣನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಂತೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಟನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಮೃಗೀಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸುಂದರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಟ್ರೇಲರ್" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರು ನಟನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, "ಬ್ರೋ ಎಂತಹ ಟ್ರೇಲರ್! ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸಿಜಿಐ ಮತ್ತು ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
What a Magnificent,Extraordinary and Mindblowing Trailer🔥🔥 #Ramayana Trailer is Just Fabulous!!!— Cinemalyze (@cinemalyzee) July 30, 2026
For me #Yash Stole The Show He is like the Perfect Casting for Ravana🔥
But there was no Glimpse of #SunnyDeol as HANUMAN ji☹️ Music is Too Good and feels amazing❤️ #Ranbirkapoor pic.twitter.com/Ugw0cA83Tk
''ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸರ್ ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ DNEGಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಇಒ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಹನುಮಾನ್ ಆಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
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