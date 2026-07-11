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ರಣ್​ಬೀರ್, ಯಶ್​, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ​ ಫಿಕ್ಸ್

ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

'Ramayana' Trailer release date Announce
'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನ ನಿಗದಿ (Screen-grab from 'Ramayana' teaser)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 1:18 PM IST

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'ರಾಮಾಯಣ'. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಗಣ್ಯರೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಟ್ರೇಲರ್​​ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು.

ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​​​ ರಣ್​​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​ ಭಗವಾನ್​​ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸೀತೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಇದೇ ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್​​ನಲ್ಲೇನಿದೆ?

'ಭಾರತದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್​​ನಲ್ಲಿ, ''ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ರಾಮಾಯಣವು ಧರ್ಮ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಅಕಾಲಿಕ ಆದರ್ಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ, ಅದು ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜುಲೈ 24ರಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಆಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್​ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಕ್ಷಣ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ, ''ಭಾರತದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಜುಲೈ 24, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್​​ನ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, 'ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡಿ! ದಯವಿಟ್ಟು! ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆಗಳಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು, 'ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವ ಕೆಲವೇ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಮುಂಬರುವ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ!' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ' ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೋರ್ವರು, ''ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಭಾರತದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ, ''ಟ್ರೇಲರ್​ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ DNEG ಮತ್ತು ಯಶ್​ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. 2ನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

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TAGGED:

ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್
ಯಶ್
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್
RAMAYANA TRAILER

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