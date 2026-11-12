ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ: ಏಳೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿತು 'ರಾಮಾಯಣ'!
7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 611.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 1:01 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಯಶ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ನವೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳ ಭರಾಟೆಯ ನಂತರ, ಬುಧವಾರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11, ಬುಧವಾರದಂದು (ಏಳನೇ ದಿನ) ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 70.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 6ನೇ ದಿನದಂದು 94.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರವು, 7ನೇ ದಿನದಂದು ಶೇಕಡ 24.9ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ವೀಕ್ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಇಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ರಜಾದಿನಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿತ್ತು. ಬುಧವಾರದಂದು ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ 'ಭಾಯಿ ದೂಜ್' ಹಬ್ಬದ ರಜೆಯ ಲಾಭವಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಮಂಗಳವಾರವೇ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬುಧವಾರವು ಹಬ್ಬದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಬುಧವಾರದ 70.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಳಿಕೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಅಂಕಿ- ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಭಾನುವಾರದಂದೂ ಸಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 7ನೇ ದಿನ 'ರಾಮಾಯಣ'ವು 24,239 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.43.4ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ 7ನೇ ದಿನವೂ ಹಿಂದಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ (ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ)
|ಭಾಷೆ/ಆವೃತ್ತಿ
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಹಿಂದಿ
|58.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಕನ್ನಡ
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮಲಯಾಳಂ
|2.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ತೆಲುಗು
|2.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ತಮಿಳು
|2.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಟ್ಟು
|70.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
7 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ (ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ)
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1.
|64.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2.
|48.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|3.
|69.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|4.
|56.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|5.
|107.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|6.
|94.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|7.
|70.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಟ್ಟು.
|511.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
7ನೇ ದಿನದಂದು ರಾಮಾಯಣ ತಲುಪಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಒಂದು ನೋಟ
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ: ಬುಧವಾರದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 511.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯು ಇದೀಗ 611.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ಏಳೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದೆ.
- ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿತು ಸಿನಿಮಾ: ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯು 934.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
- ಒಂದೇ ದಿನ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ: ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ (ಬುಧವಾರ) 109.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 84.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಜನರು ರಾಮಾಯಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ? 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.97 ಕೋಟಿ ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು 'ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನತ್ತ 'ರಾಮಾಯಣ': ಏಳನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 934.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 65.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ (2 ದಿನದೊಳಗೆ) ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವೇ 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ! ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೇ ಹೌದು. ಆದರೆ, 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವೇ 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಗುರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಷ್ಟೇ.
- ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ: 611.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ: 323.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ: 934.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
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