ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಬ್ಬರ: 'ಪುಷ್ಪ 2' ಬಳಿಕ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2'ರ ದಾಖಲೆಯೂ ಇಂದೇ ಬ್ರೇಕ್!
Ramayana Collection: 'ರಾಮಾಯಣ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1,777.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದೇ 1,788.06 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಚಿತ್ರದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 11:16 AM IST
ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರಿಸಿದೆ.
ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಂದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಲಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ 22ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ಗುರುವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 9.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 15,418 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.12.8ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರದ ಗಳಿಕೆಗೆ (11.35 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.1.6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 22ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸೇರಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,777.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
22 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,777.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,185.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|992.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|₹592.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 992.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಇಂದು 1,000 ಕೋಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ರಾಮಾಯಣ - 'ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಮುಂದಿನ ಗುರಿ
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1.
|ದಂಗಲ್
|2,070.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.
|ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್
|1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
|1,788.06 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.
|ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್
|1,777.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ನೆಟ್/ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ)
|ಹಿಂದಿ
|752.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಕನ್ನಡ
|78.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತೆಲುಗು
|57.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಮಲಯಾಳಂ
|53.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತಮಿಳು
|49.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
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ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಿಂದ 'ಯು' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯಾಗಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ಶೋಭನಾ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 195 (3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ) ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಝಿಮ್ಮರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
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