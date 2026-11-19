1,500 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ರಾಮಾಯಣ': ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ 6ನೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ; ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಯಶ್ ನಟನೆಯ 2 ಸಿನಿಮಾ!
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 12:55 PM IST
'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಯಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
14ನೇ ದಿನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ತನ್ನ 14ನೇ ದಿನ ಬುಧವಾರದಂದು 27.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 23.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 22,289 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೇ.18.8ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬುಧವಾರದ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 6ನೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ
14 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ 6ನೇ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, 'ಬಾಹುಬಲಿ 2', 'ಪುಷ್ಪ 2', 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್'ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ಯಶಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
|ಸಿನಿಮಾ
|ವರ್ಷ
|ಮೂಲ ಭಾಷೆ
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಲ್ಕೂಷನ್
|2017
|ತೆಲುಗು
|1,418 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2
|2022
|ಕನ್ನಡ
|1,001 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|2024
|ತೆಲುಗು
|1,471 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಧುರಂಧರ್
|2025
|ಹಿಂದಿ
|1,008 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್
|2026
|ಹಿಂದಿ
|1,375.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ರಾಮಾಯಣ
|2026
|ಹಿಂದಿ
|1,500+ ಕೋಟಿ ರೂ. (14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,519.05 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,009.05 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|844.40 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|510.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ನೆಟ್/ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್)
|ಹಿಂದಿ
|643.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಕನ್ನಡ
|68.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತೆಲುಗು
|53.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತಮಿಳು
|39.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಮಲಯಾಳಂ
|38.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಟ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 5ನೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1.
|ದಂಗಲ್
|2,070.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.
|ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್
|1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
|1,788.06 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.
|ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್
|1,519.05 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಅಗ್ರ ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೇರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನವಿದೆ.
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ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ದೀರ್ಘ ಕಥಾ ಸರಣಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', 'ಡಿಎನ್ಇಜಿ' ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2028ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
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