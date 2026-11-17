ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 5ನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ 'ರಾಮಾಯಣ': ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪುಷ್ಪ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಸಜ್ಜು!
12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ 1,437.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 1:26 PM IST
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಿತ್ರವು, 2ನೇ ಸೋಮವಾರದಂದು ತುಸು ನಿಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ವಾರದ ಭಾನುವಾರವು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, 1,437.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
12ನೇ ದಿನ ರಾಮಾಯಣ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 38.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 32.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. 22,395 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.25.3ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,437.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|947.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|792.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|490.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರಾದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ (ನೆಟ್/ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್)
|ಹಿಂದಿ
|606.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಕನ್ನಡ
|65.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತೆಲುಗು
|50.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತಮಿಳು
|36.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಮಲಯಾಳಂ
|34.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 5ನೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
|1.
|ದಂಗಲ್
|2,070.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.
|ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್
|1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
|1,788.06 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.
|ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್
|1,437.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ, 'ರಾಮಾಯಣ'ವು ಭಾರತದ 3 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,307.35 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ 'ಧುರಂಧರ್', 1,230 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಮತ್ತು 1,215 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಮೂರೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ವು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.
ಮೂರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು 'ಪುಷ್ಪ 2' ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಲ್ಲದೇ?
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಟಾಪ್ 5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನಲಾಗದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,742.10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ 'ರಾಮಾಯಣ' 304.85 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿದೆ. ಈ ಅಂತರವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ರಾಮಾಯಣ' ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2028ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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