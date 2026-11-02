'ರಾಮಾಯಣ' ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಭಾರತದಲ್ಲೇ 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್, ₹50 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿತು ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ!
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ದೇಶೀಯ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವೇ 46 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 3:38 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಮುಂಗಡ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 46.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 35,855 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 11.17 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಣನೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 5, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಚಿತ್ರ 8.92 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 37.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಮುನ್ನಡೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ: ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶೀಯ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದು, ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮುಂಗಡ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ 39.28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, 4.45 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿ ಈವರೆಗೆ 2.38 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿದೆ?: ಆರಂಭಿಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿದ್ದು, ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟ 25.73 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ (ನವೆಂಬರ್ 6) 13.35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರೆ, 3ನೇ ದಿನ (ನವೆಂಬರ್ 7) 7.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣುವ ದಿನವೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ - 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಮೀಪಿಸಿತು ಸಿನಿಮಾ: ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಸುಮಾರು 2.85 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 2.15 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡೇವಿಡ್ ಗೆಫೆನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಚಿತ್ರತಂಡ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಲಿವೆ.
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ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಾಮಾಯಣ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ(CBFC)ಯಿಂದ ಯು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ರನ್ಟೈಮ್ 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 59,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.