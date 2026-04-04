'ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​​ ಬೇಕಿತ್ತು, ಸೀತೆ ರೋಲ್​ಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ': ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಣ್​​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಯಶ್​ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.​

'ರಾಮಾಯಣ' ಲುಕ್ (Photo: Screen-grab from Ramayana Teaser)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 4, 2026 at 10:32 AM IST

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್​ನ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ' ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹನುಮಾನ್​ ಜಯಂತಿಯಂದು ರಾಮನ ಅವತಾರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ​ರಾಮ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​​ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್​ ಜಯಂತಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ರಾಮ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ಗೆ ಅನೇಕರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಲವರು ತಾರಾಗಣ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​​ರನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಣ್​ಬೀರ್​ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​​​, ರಾವಣ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಯಶ್​, ಖಂಡಿತ. ಅವರಿಗೆ ಅಂಥ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​​ ಇದೆ. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆ ಔರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್​ನಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರು ಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.​

ಇನ್ನೂ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸಾಯಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮೆಗಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ನಿತೇಶ್​ ಸರ್​ನನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಸೀತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೋಮವಾರದಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪೆಷಲ್​​ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ರಾಮನ ನೋಟವನ್ನು ಮೊದಲು ರಿವೀಲ್​ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 2ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು "ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ರಕ್ಷಕ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ನಾಯಕ ನಟ, "ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರುಣೆ, ಧೈರ್ಯ, ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವನನ್ನು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು 8 ಬಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಿಎನ್‌ಇಜಿ, ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್​ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾದೇವಿಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಭಾಗ ಇದೇ ದೀಪಾವಳಿಗೆ, 2ನೇ ಭಾಗ ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ.

