ರಾಮಾಯಣ ಟೀಸರ್: ರಾಮನಾಗಿ ಡಿವೈನ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ನೋಟ ಹೇಗಿದೆ?
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಿಂದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ನೋಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರಾದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 10:51 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಭವ್ಯ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ರಾಮನ ಮೊದಲ ನೋಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ನೋಟವು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದು, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಕಾಲಾತೀತ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮನನ್ನು "ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ರಾಮನ ಕರ್ತವ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಆತ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾತ್ರದ ಪರಂಪರೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಚೈತನ್ಯದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ಈ 'ರಾಮ' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು - ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿದೆ. ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮನ ನೋಟವನ್ನು ಮೊದಲು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹಾಜರಿದ್ದ ಅನೇಕರು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನ ಪ್ರಮಾಣ, ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಣ್ಬೀರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ರಾಮನನ್ನು "ಶತಕೋಟಿ ಜನರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ರಕ್ಷಕ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಕರುಣೆ, ಧೈರ್ಯ, ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯಂತಹ ರಾಮನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಕೂಡಾ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಮೋಡಿಮಾಡುವ" ಮತ್ತು "ಬ್ರೀತ್ಟೇಕಿಂಗ್" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ, ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರ್ಶ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ವಿಎಫೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣವು ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ, ತಾರಾಬಳಗ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ, ರಾಮಾಯಣವು 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.