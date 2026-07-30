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'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್: ರಾಮ, ಸೀತೆಯ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಣ್‌ಬೀರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ; ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಹುಪರಾಕ್

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಮನಾಗಿ ರಣ್​​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ (Film Poster, Screen-grab from 'Ramayana' Glimpse)
ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ರಣ್​​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​ ಮತ್ತು ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ (ANI, Instagram@iamnamitmalhotra)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 7:23 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತೆಯ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಣ್‌ಬೀರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮಿಂಚಿದರೆ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಹುಪರಾಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ ಭರತನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಘ್ನನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ರಾಮಾಯಣ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಶರಥನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೌಸಲ್ಯೆಯಾಗಿ, ಲಾರಾ ದತ್ತ ಕೈಕೇಯಿ ಮತ್ತು ಸೋನಾಲ್ ಝಾ ಸುಮಿತ್ರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಾ ಛಡ್ಡಾ ಮಂಧಾರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶಿಶಿರ್ ಶರ್ಮಾ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ದೇವ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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