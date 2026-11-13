1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ರಾಮಾಯಣ': ರಣ್ಬೀರ್, ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದ 16 ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿವೆ!
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' 1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 12:51 PM IST
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ದಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ'ವನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಜನಮನ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಈ ಪೂಜ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಚಿತ್ರ ನಿತ್ಯ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. 8ನೇ ದಿನದ (ನವೆಂಬರ್ 12) ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
1. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಂಡ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ
ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 64.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ದಿನ 128.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 47.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು (ನಿವ್ವಳ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
2. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಮೊದಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ
ರಾಮಾಯಣ ತನ್ನ ಮೊದಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 182.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭ ತೆರೆಕಂಡು ಮೊದಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ (ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ) ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
3. ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 5ನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 107.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಭಾನುವಾರದ 56.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಇದು ಶೇ.91.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧುರಂಧರ್ 2 ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ರಾಮಾಯಣವು ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಮಾಯಣವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
4. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ 2ನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ
ಸೋಮವಾರದಂದು 107.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಮಾಯಣ, ಧುರಂಧರ್ 2 ನಂತರ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ 2ನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ.
5. ಐದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ
ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಐದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ (306.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಯಿತು. ರಾಮಾಯಣವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಅನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಪಠಾಣ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು 6 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು.
6. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ
7ನೇ ದಿನದಂದು, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಧುರಂಧರ್ 2 ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 2ನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
7. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ
ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ನಂತರ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 3ನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದವು.
ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಮಾಯಣವು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಗೆ 10 ರಿಂದ 11 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, 16 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್ಆರ್ಆರ್, 18 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಜವಾನ್ ಮತ್ತು 27 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪಠಾಣ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
8. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ 11ನೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ
ರಾಮಾಯಣ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 11ನೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ದಂಗಲ್ ಚಿತ್ರವು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, 2,070.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲಿದೆ.
9. 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ
ಮೊದಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ
10. ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ
ಸೋಮವಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ 16.60 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ 2 ಹೊಂದಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (16.40 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ, ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.40 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
11. ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ
ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆರನೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
12. ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ
ರಾಮಾಯಣವು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು $6 ಮಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 56.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು $2 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 18.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕವು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು $2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
13. ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ
ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ £2.1 ಮಿಲಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಕಂಡಿತು. ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು $2.8 ಮಿಲಿಯನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಇದು.
14. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು $1.37 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಧುರಂಧರ್ 2 ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ($1.14 ಮಿಲಿಯನ್) ಮುರಿದಿದೆ.
15. ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ
ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿವೆ. 7ನೇ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ, ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 115 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ, ರಾಮಾಯಣವು ತನ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
16. ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಅನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ 2ರ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ
7ನೇ ದಿನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಅನಿಮಲ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 915 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀ 2 ಸಿನಿಮಾ 857.15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ರಾಮಾಯಣ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ದಾಟಿ 934.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. 8ನೇ ದಿನದಂದು, ಇದು ಅನಿಮಲ್ನ ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್, ಧುರಂಧರ್ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2ರ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ದಾಟಿತು.
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ಒಟ್ಟಾರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಚಿತ್ರದ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಾಮಾಯಣ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, 4,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 2,000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿದೆ.
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