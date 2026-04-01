'ರಾಮಾಯಣ' ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಣ್ಬೀರ್: ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ತಯಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 2:28 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ದಂಗಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿದ್ದರು!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್, ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಟ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
#RanbirKapoor when #NamitMalhotra offered him Prabhu Shree Ram's role 4 years ago ... #Ramayana pic.twitter.com/IMbMgROkEn— Best Of Cinema (@R0npz) April 1, 2026
ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು, ಅದು ತಮ್ಮನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಟ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕಪೂರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆ ಆಫರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ತಾನು ತಂದೆಯಾಗಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಶುಭಸುದ್ದಿಯೂ ಇತ್ತು. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ತಂದೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆಯು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಇದು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಎಂದು ರಾಮಾಯಣ ಆರಂಭವಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಣ್ಬೀರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಈ ಅವಕಾಶವು ತನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದೈಹಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Shubh Rama Navami 🏹— Namit Malhotra (@malhotra_namit) March 27, 2026
Thank you for your faith and patience.
On 2nd April, Hanuman Jayanti, we take the first step together.#RamayanaByNamitMalhotra
In cinemas, globally- Diwali 2026 & 2027. pic.twitter.com/BUTER2JZkw
ರಾಮಾಯಣದ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ನಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಕಥೆಯು ಜನರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹುದುಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಟ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಕರುಣೆ, ಧೈರ್ಯ, ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಕಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಿತು ಎಂದು ರಣ್ಬೀರ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ "ರಾಮ" ವಿಶೇಷ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಮರ ಹತ್ತಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾಳೆ (ಎಪ್ರಿಲ್ 2), ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಪ್ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ: ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಂ.18 ಸ್ಮೃತಿ ಜೆರ್ಸಿ!
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ತಾರಾಗಣದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಭವ್ಯವಾದ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅವತಾರ್ 3Dಗಿಂತ ಉತ್ತಮ': ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿವೀಲ್, ರಾಮನ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ರಣ್ಬೀರ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮಾಯಣವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.