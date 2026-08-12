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'ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್‌ನ ಹಿಂದೆ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಶ್ರಮವಿದೆ': ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ರಣ್​ಬೀರ್ ತಿರುಗೇಟು

ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ತಂಡವು ಟ್ರೇಲರ್​ಗೆ ಬಂದ ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್​ ಕುರಿತ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ವರ್ಷಗಳ ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

Ranbir Kapoor as Rama
ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್​ (Ramayana Team)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 3:45 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ವಿಶುವಲ್​​ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್​ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿನ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.

ಜುಲೈ 30ರ ಮುಂಜಾನೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ಮೊದಲ ವಿಸ್ತೃತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಕೆಲವರು ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೆವಿ-ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್​​ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ಜನರೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಣಗಳು (CGI) ಎಐ ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೀಗ ಈ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಜೊತೆ ಈ ಟೀಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಣ್​ಬೀರ್​​ ಕಪೂರ್, "ಸಿಜಿಐ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್​​ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗದಿರಬಹುದು" ಎಂದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಕಲಾವಿದರು ರಾಮಾಯಣದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್​ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ರಣ್​ಬೀರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸರಳ ಸೀನ್​ಗಳೂ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟನ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ DNEG ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್​ ಸುರಿದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಕೂಡಾ ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್​ ಸುತ್ತಲಿನ ಗದ್ದಲವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆಲಸ ಕನಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಂಡವು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್​ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್​​ಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮಾಯಣದ ಕೆಲ ವಿಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​​ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಿವಾರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಕಠಿಣ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಾಗ 1ರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1 ಇದೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್​​ 6ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್​​ 8ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

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ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 59,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 50,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸಂಖ್ಯೆ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ಅವತಾರ್ ವೇ ಆಫ್​ ವಾಟರ್', 'ಪುಷ್ಪ 2' ಮತ್ತು 'ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್'​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಇದೀಗ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿದೆ.

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YASH AS RAVANA
ರಣ್​​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್ ರಾಮ ಪಾತ್ರ
ಯಶ್ ರಾವಣ ಪಾತ್ರ
ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಲ್
RAMAYANA GRAPHICS TROLL

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