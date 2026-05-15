ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3.31 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ ರಾಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್

ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ 3.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 15, 2026 at 12:42 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಲುವಾಗಿ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಅಭಿನಂದನ್​ ಲೋಧಾ (ಎಚ್‌ಒಎಬಿಎಲ್)ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾಟ್ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 2,134 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಭೂಮಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 3.31 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಸರಾಯು ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. 75 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್‌ಹೌಸ್, ಲೈಫ್​ಸ್ಟೈಲ್​ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದಿ ಲೀಲಾ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡಾ ಇವೆ.

ಮುಂಬರುವ ಬಿಗ್​​ ಬಜೆಟ್ "ರಾಮಾಯಣ"ದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಯೋಧ್ಯೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ"ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಚನೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸರಾಯುನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ. ಎಚ್‌ಒಎಬಿಎಲ್ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಯೋಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಒಎಬಿಎಲ್​'ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿನಂದನ್ ಲೋಧಾ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದುವರಿಸಿ, ದಿ ಸರಾಯು (ಸಂಸ್ಥೆ) ಜೊತೆ, ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ, ಭವಿಷ್ಯದ ತಾಣವಾಗಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 5.75 ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದು, 2025ರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಡುವೆ 23 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿದೆ.

ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ'. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ರಾಮನ ಮೊದಲ ನೋಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್, ಈ ಅವಕಾಶ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ದೈಹಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂದನಿಸಿತು. ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, 2ನೇ ಭಾಗ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

