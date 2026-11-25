₹1,800 ಕೋಟಿಯತ್ತ 'ರಾಮಾಯಣ': ಪುಷ್ಪ 2 ದಾಖಲೆ ಇಂದೇ ಬ್ರೇಕ್?
4ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 1,735.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 1:21 PM IST
ಯಶ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,735.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ, 1,800 ಕೋಟಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ 20ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 17.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 15,817 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.28.1ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ 42.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದ ವಾರದ ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
20 ದಿನಗಳ ರಾಮಾಯಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,735.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,162.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|972.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|573.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ನೆಟ್/ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ)
|ಹಿಂದಿ
|739.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಕನ್ನಡ
|77.05 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತೆಲುಗು
|57.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಮಲಯಾಳಂ
|51.20 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತಮಿಳು
|48.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟುವತ್ತ ರಾಮಾಯಣ
1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಪುಷ್ಪ 2 ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಇಂದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1.
|ದಂಗಲ್
|2,070.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.
|ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್
|1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
|1,788.06 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.
|ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್
|1,735.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಾರಥ್ಯದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 2 ಭಾಗಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ 2 ಭಾಗಗಳ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ 'ಯು' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 195 (3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ) ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಝಿಮ್ಮರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.
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ಕೈಕೇಯಿಯಾಗಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ಮಂಥರೆಯಾಗಿ ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ಮಂಡೋದರಿಯಾಗಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೇ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ಶೋಭನಾ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿದೆ.
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