ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ರಾಮಾಯಣ': ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು
ಮೊದಲ ದಿನವೇ 155 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 1:51 PM IST
ದಂಗಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಚಲನಚಿತ್ರವು, ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ರಾಮಾಯಣ 2ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ತನ್ನ 2ನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 57.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 48.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ 77.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ, 64.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 155 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ 86.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.
2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಒಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 221.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 134.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 112.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 86.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 83 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
|ಹಿಂದಿ
|83.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಕನ್ನಡ
|12.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ತೆಲುಗು
|10.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ತಮಿಳು
|4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮಲಯಾಳಂ
|2.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
'ರಾಮಾಯಣ' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರತಂಡ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಯಿತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದ ನಂತರ, ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿತು.
ಚಲನಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದಲೇ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಸೇರಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 64.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 'ರಾಮಾಯಣ', ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು (ಸುಮಾರು 28 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ 'ವಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾದ 53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನೂ ಇದು ಮೀರಿಸಿದೆ. ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 59.70 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ (ನಿವ್ವಳ) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ದಿಗ್ಗಜ ನಟನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಾಗುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.
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ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', 'ಡಿಎನ್ಇಜಿ' ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ', ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಧರಿಸಿದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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