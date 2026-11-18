1,500 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ: ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 3 ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದ 'ರಾಮಾಯಣ'
ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,483.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 1:23 PM IST
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನತ್ತ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 5 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವೀಗ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್'ನೊಂದಿಗಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವ್ಯವಹಾರವು 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನೆದುರು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
13ನೇ ದಿನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ಮಂಗಳವಾರದಂದು 33.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 28.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 22,551 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೇ.22.9ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.
13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,483.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|981.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|820.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|502.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಾರ IMDbಯ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ 10 ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿದ ರಾಮಾಯಣವು 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 17, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಏಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ರಾಮಾಯಣ ಮುಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಟಾಪ್ 3ನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
- ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್
- ಎಬೆನೆಝರ್
- ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್
- ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ
- ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್
- ಹಾರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್
- ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಸ್ಟ್
- ವೈಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ನೈನ್
- ಗಾಡ್ಸಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ
- ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎವಿಲ್
IMDbಯ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅದರ ಬಳಕೆದಾರರ ರೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಪೇಜ್ ವೀವ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತೋರಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಸ್ಥಾನವು ಅದರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಳಿಕೆಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ (ನೆಟ್/ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್)
|ಹಿಂದಿ
|626.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಕನ್ನಡ
|67.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತೆಲುಗು
|52.40 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತಮಿಳು
|38.05 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಮಲಯಾಳಂ
|36.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 5ನೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
|1.
|ದಂಗಲ್
|2,070.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.
|ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್
|1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
|1,788.06 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.
|ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್
|1,483.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ, ರಾಮಾಯಣವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ. 1,307.35 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ 'ಧುರಂಧರ್', 1,230 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಮತ್ತು 1,215 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿವೆ. 1,742.10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಪ 2ರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು ಅದರ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
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ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ 2 ಭಾಗವು 2028ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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