ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್, ರಾಲಿಯಾ ನಟನೆಯ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್
ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ಚಿತ್ರ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 17, 2026 at 5:22 PM IST
ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 21, 2027ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ, ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಲಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಬನ್ಸಾಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
'ಸಾವರಿಯಾ' (2007) ನಂತರ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಬನ್ಸಾಲಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಕಥಿಯಾವಾಡಿ' (2022) ನಂತರ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಜು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಹೊಸ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
"ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ, ರಣ್ಬೀರ್ ಮತ್ತು ಬನ್ಸಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಾವ್, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?'' ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ತನ್ನ ಸಹನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಸಂಜು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಂಡ ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬನ್ಸಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ಅನ್ನು ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ತಾರಾಬಳಗದೊಂದಿಗೆ 2027ರ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.