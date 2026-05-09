'ರಣಬಾಲಿ' ತೆರೆಮರೆ ದೃಶ್ಯ: ಚಿತ್ರದ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹರಸಾಹಸ
'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 5:31 PM IST
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾಯಕ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ 37ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಟನ ತೀವ್ರ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ತರಬೇತಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ತೆರೆಮರೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪೀಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ವಿಜಯ್" ಅವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪೀರಿಯಾಡಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಯೋಧನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗವಾಗಿ ನಟ ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದೆ. ಬಿಟಿಎಸ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
'ರಣಬಾಲಿ' ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವಾಗಿದ್ದು, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪ್ರಬಲ ಯೋಧನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.