'ದೈಜಿ': ಸೂರ್ಯನ ಪಥ ಬದಲಾಗುವ ದಿನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ನಿಗೂಢ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ನಟನೆಯ 106ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 9:50 AM IST
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳ ಹಬ್ಬ. ಇಂತಹ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನ, ಜನನ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸುತ್ತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದೈಜಿ'.
ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರ 106ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ದೈಜಿಯನ್ನು ರವಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಸುಧಾ ಕಶ್ಯಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಆಕಾಶ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 14, 2027ರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರಾಧಿಕಾ ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್, ಬಿ.ಎಂ.ಗಿರಿರಾಜ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಟೈಲರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಹಿಗಿನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಾಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ರವಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಜಿತ್ ವೈ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಜೀವಚೈತನ್ಯ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಹೊಸತನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಗೂಢತೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗಗನ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದಿನ. ಉತ್ತರಾಯಣದ ಶುಭಾರಂಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರೆ, ದೈಜಿ ಅದೇ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಅಡಗಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯ ನಿಗೂಢತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೂಡಾ ಸ್ಯಾಂಡಿ, ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಹಾಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವೂ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶ ಕುದುವಳಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಕಾಶ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರೇ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಯನ ಅವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯ ಭಾವನೆ, ಪಾತ್ರಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
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ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭಯಾನಕತೆ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ನಿಗೂಢತೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ದೈಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಾರಂಭ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
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