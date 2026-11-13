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30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸೆಟ್ಟೇರುತ್ತಿದೆ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸುಹಾಸಿನಿ ನಟನೆಯ 'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ 2': ಶೂಟಿಂಗ್​ ಯಾವಾಗ?

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 14ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ನ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಲಿದೆ.

'Amruthavarshini 2' movie Announce
'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ 2' ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2026 at 9:50 AM IST

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ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 90ರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಚಂದನವನದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸುಹಾಸಿನಿ ಹಾಗೂ ಶರತ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 1997ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್​ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೇ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್​: ಹೌದು, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರಲು ವೇದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಬಿ.ಎಸ್.ಸುಧೀಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಆರ್.ನವೀನ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನೇಶ್​ ಬಾಬು ಅವರೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಶೂಟಿಂಗ್​ ಯಾವಾಗ ಶುರು? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ? 2027ರ ಜನವರಿ 14ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು ಮೊದಲ ಭಾಗ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಚಿತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರ, ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು.

'Amruthavarshini 2' movie Announce
'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ 2' ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಮೂಲ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಈಗ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ 2ರಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಅದೇ ತಂಡ, ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ: ಹೌದು, ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೊಗಡನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

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ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ತಾರಾ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ತಾರಾಬಳಗ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ.

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ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ – ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ 2 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಧುರ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

TAGGED:

KANNADA AMRUTHAVARSHINI SEQUEL
ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ 2
ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್
ಸುಹಾಸಿನಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು

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