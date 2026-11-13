30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸೆಟ್ಟೇರುತ್ತಿದೆ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸುಹಾಸಿನಿ ನಟನೆಯ 'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ 2': ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ?
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 14ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 9:50 AM IST
ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 90ರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಚಂದನವನದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸುಹಾಸಿನಿ ಹಾಗೂ ಶರತ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 1997ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೇ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್: ಹೌದು, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರಲು ವೇದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಬಿ.ಎಸ್.ಸುಧೀಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಆರ್.ನವೀನ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ? 2027ರ ಜನವರಿ 14ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು ಮೊದಲ ಭಾಗ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಚಿತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರ, ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು.
ಮೂಲ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಈಗ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ 2ರಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅದೇ ತಂಡ, ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ: ಹೌದು, ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೊಗಡನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
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ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ತಾರಾ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ತಾರಾಬಳಗ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ.
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ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ – ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ 2 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಧುರ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.