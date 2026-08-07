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ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೇ 50,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ 'ರಾಮಾಯಣ': ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್, ಪುಷ್ಪ 2ಗೂ ಹೆಚ್ಚು

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ 50,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ಅವತಾರ್ ವೇ ಆಫ್​ ವಾಟರ್'ಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಬಹುದು.

Yash as Ravana
'ರಾವಣ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ (Ramayana Team)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 2:25 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಕರ್ಸ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಣ್​​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್​ನಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಷಕ ತರಣ್​ ಆದರ್ಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಟ್ರೇಲರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ''ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿತರಿಸಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ 50,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದರ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಷ್ಪ 2 ಮತ್ತು ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿತೇ? ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 12,000-13,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆರ್.ಆರ್.ಆರ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 10,000-11,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ದಾಖಲೆಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 50,000 ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್​​ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಮಾಯಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟು 59,000 ಪರದೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ DNEG ಮತ್ತು ಯಶ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್‌ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿಗೆ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ 59,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್​ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹನುಮಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ದಶರಥ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ದುಬೆ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮೋಹಿತ್ ರೈನಾ, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್​ 6ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ರಾಮಾಯಣ ವಿತರಣೆ
ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್​​​
ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್​​
ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಯಶ್
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