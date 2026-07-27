ರಾಮ-ರಾವಣ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ: ಹೈ ಸೌಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಿವ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದ ಯಶ್
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಯಶ್, ಶಿವ ಸಂಗೀತವು ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 12:31 PM IST
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರಾದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ತಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಮ-ರಾವಣ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ, ಯಶ್ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿನ ತೆರೆಮರೆಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈವರೆಗೆ ಯಶ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ: 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೆಟ್ ಎಂದ್ರೆ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಲಾವಿದರೂ ಸಹ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ತಾವು ಮತ್ತು ಯಶ್ ಈವರೆಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
'ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ': "ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ವೀಕ್ಷಕರು ರಾವಣನ ವಿಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ': "ನನಗೆ ಯಶ್ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯವಿದ್ದು, ಅವರ ಕೆಲಸದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರಂತಹ ಔರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ರಾವಣನ ವಿಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. "ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ರಾವಣನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟಿಪಿಕಲ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಶ್ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಖತ್ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾವಣನನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ': ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ರಣ್ಬೀರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ರಾವಣನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. "ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಿವ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಾವಣ ಶಿವನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಶಿವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೌಂಡ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಯಶ್ ನಗುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಪ್, ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಕಿರೀಟ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಗಮನ ಸದಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣದಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ನಟನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆಧುನಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾದೇವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ದುಬೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1 ಈ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 2 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಲಿದೆ.