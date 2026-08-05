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ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯಶ್​, ರಣ್​ಬೀರ್​ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

Ramayana trailer created a record
'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್​​ ದಾಖಲೆ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 11:34 AM IST

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಟ್ರೇಲರ್​ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಸೇರಿ 800 ಮಿಲಿಯನ್​​ಗೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಜುಲೈ 30, 2026ರ ಶುಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಾರ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್​ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾದೇವಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಹಾಲಿವುಡ್‌ ಮಾರ್ವೆಲ್‌ನ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್‌ಡೇ' (936 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ) ಮತ್ತು 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' (1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ) ಚಿತ್ರಗಳ ಟ್ರೇಲರ್​​ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಶಿವ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಟ್ರೇಲರ್​​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶ್​ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ರು. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದವರು. ದಕ್ಷಿಣದವರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ ಕಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ದಂಗಲ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು, ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ DNEG ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಇಷ್ಟವಾದ್ರು, ದಕ್ಷಿಣದವರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ': ರಾಮಾಯಣ ಪಾತ್ರ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!

ಕಟಿಂಗ್-ಎಡ್ಜ್ ವಿಷುಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕಥೆಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆಯೇ 'ರಾಮಾಯಣ'?; ಶ್ರೀ ರಾಮಲೀಲಾ ಮಹಾಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಏಕೆ?

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ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ದಾಖಲೆ
ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಯಶ್
ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ವೀಕ್ಷಣೆ
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