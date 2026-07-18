ಯಶ್ ಸೇರಿ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ರಿಷಬ್ ರಿಖಿರಾಮ್ ಶರ್ಮಾ: 'ರಾಮಾಯಣ: ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪ'ದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಮ್ಯೂಸಿಶಿಯನ್ ರಿಷಬ್ ರಿಖಿರಾಮ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 5:19 PM IST
'ರಾಮಾಯಣ: ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪ' ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಮ್ಯೂಸಿಶಿಯನ್ ರಿಷಬ್ ರಿಖಿರಾಮ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ರಿಷಬ್ ರಿಖಿರಾಮ್ ಶರ್ಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿತಾರ್ ವಾದಕ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದಿಗ್ಗಜ ಸಿತಾರ್ ವಾದಕ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲ ಗಂಟೆಗೂ ಮುನ್ನ ನವದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮುಂಬೈನ ಕಲಿನಾ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಮ್ಯೂಸಿಶಿಯನ್ ರಿಷಬ್ ರಿಖಿರಾಮ್ ಶರ್ಮಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಮಾಯಣ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದ ಭಾರತ್ ಮಂಡಪಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರವಿ ದುಬೆ, ಶೋಬನಾ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ದೇವ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಜುಲೈ 24ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ತಯಾರಕರು, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
"ಭಾರತದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ರಾಮಾಯಣವು ಧರ್ಮ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಕಾಲಾತೀತ ಆದರ್ಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ, ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಜುಲೈ 24ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಧಿಕೃತ ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ಯಾನೆಲ್, ಜುಲೈ 23, 2026ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ ( ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ - ಜುಲೈ 24ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:15) ಬಾಲ್ರೂಮ್ 20ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ನಟರಾದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣವು ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ನಂಬಲಾದ ರಾಮನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಜೀವನ, ನಂತರ ವನವಾಸ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಅನುಸರಿಸಲಿದೆ.
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ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.