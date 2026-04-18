ETV Bharat / entertainment

ರಾಮಾಯಣ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆ: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್​​ಗೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ರಾಮಾಯಣ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ.

Prakash Raj
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 18, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್​​ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ರಾಮಾಯಣದ ಕುರಿತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಟನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇಲೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲಂಕಾದ ಮೇಲೆ "ದಾಳಿ" ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವಲ್ಲದೇ ರಾಮಾಯಣ ಕುರಿತು ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ತಪ್ಪಾದ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದೆ, ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದೆ.

ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು "ಆರ್ಯ-ದ್ರಾವಿಡ" ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 299, 196 ಮತ್ತು 356ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೆಲಸ ಸಾಗಿದೆ, ಫೈನಲ್​ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್​ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ': 'ರಾಮಾಯಣ' ಟೀಸರ್​​ ಕುರಿತಾದ ಟೀಕೆಗೆ ಯಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ

ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸದಿದ್ದರೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ, ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾಕಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ನಿಮಿಷಗಳ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್​ ಅನಾವರಣ: ಯಶ್​ ಇಂಟೆನ್ಸ್​​​ ಲುಕ್​ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ

ಇನ್ನೂ, ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಚಂದ್ರು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಆರ್.ಸಿ.ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್' ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 'ಫಾದರ್‌' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್​​ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್​​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್​ ಕೆಲಸಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್‌ ಮೋಹನ್‌ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಬದುಕು ರೂಪಿಸುವ ಜೀವದ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಮಗ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಥೆ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿದೆ ಫಾದರ್‌. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

PRAKASH RAJ RAMAYANA CONTROVERSY
Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.