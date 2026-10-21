ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ರಾವಣ ತಾಂಡವ್'ಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ 86 ಸಾವಿರ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್
ನವೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 59,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಪಾತ್ರದ 'ರಾವಣ ತಾಂಡವ್' ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 11:29 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮೇಲೆ ತರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 1' ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು - ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 9-10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 20.06 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 86,187 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶ್ ಜೀವ ತುಂಬಿರುವ ರಾವಣ ಪಾತ್ರದ 'ರಾವಣ ತಾಂಡವ್' ಗೀತೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಶ್ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು 'ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಔರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ, 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅದ್ಭುತ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನೋಡುಗರ ಮನಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 15 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 4.96 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 'ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಡಚಣೆಯೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಈ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ದಸರಾದ ಸಂದರ್ಭ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಬೇಕೆಂದು ವಿತರಕರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸದ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ, ದಿಲ್ ರಾಜು ಅವರ ಎಸ್ವಿಸಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದೆ. ಎವಿಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, 2ನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮದರ್ಭ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಚಿತ್ರ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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