ರಾಮಾಯಣ: ರಾಮ್ - ಸಿಯಾ ಸುಂದರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣ: ಶೀಘ್ರವೇ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್' ಬಿಡುಗಡೆ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿಯಾ ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿರುವ 'ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್' ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 10:35 AM IST
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ದಂಗಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೇಕರ್ಸ್ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸಿಯಾ ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಮುಖೇನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್' ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ತಯಾರಕರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಕೆಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಗೀತೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕರಾದ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಡಾ.ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ.
ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ: ಸಿಯಾ ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ವನವಾಸದ ಸಂದರ್ಭ ಶಾಂತಿಯುತ ಕ್ಷಣ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ನದಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿರುವ ರಾಮ್, ಸೀತೆಯ ಕೇಶರಾಶಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ.
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಗೀತ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಸಿಯಾ ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೇಕರ್ಸ್, ಪ್ರತೀ ಶುಭ ಆರಂಭವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಯಾ ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಸಂಗೀತ ಕೊಡುಗೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಈಗ ಹೊರಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
'ಮಹಾಕಾವ್ಯ'ದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜರು: ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್, ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗವು ಹಾಡಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಯೋಜಕ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಇದಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ತಾರಾಗಣ: ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಾರಾಗಣ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮೋಹಿತ್ ರೈನಾ, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾವಣ ಪಾತ್ರದ ಧ್ವನಿ ತಂದೆಯದ್ದಲ್ಲ, ಯಶ್ರದ್ದೇ': ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿದೆ
ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ? 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಚಿತ್ರವು ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 6, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 8, 2026ರಂದು ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಶ್ರಮವಿದೆ': ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ರಣ್ಬೀರ್ ತಿರುಗೇಟು