ರಾಮಾಯಣದ 'ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್' ರಿಲೀಸ್: ಭವ್ಯ ಅರಮನೆ, ಸಿಯಾ ರಾಮ್ ಮದುವೆ, ವನವಾಸ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕವಿ ಡಾ.ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುವ, ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ 'ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್' ಗೀತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕರಾದ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 12:20 PM IST
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಸಿಯಾ ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗೀತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ರೂಪಾಂತರವಾದ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ 'ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್' ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಹಾಡನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕರಾದ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಡಾ.ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2 ನಿಮಿಷ 8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳುಳ್ಳ ಈ ಹಾಡು ಭವ್ಯ ಅರಮನೆ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರವೇಶ, ಸೀತಾ ದೇವಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾಹ, ಆಡಳಿತ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಿನಮ್ರತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವನವಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹಾಡಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಜುಲೈ 30, 2026ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಾರ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. ಯಶ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ರಾವಣ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹಾಡು ರಾಮ ಸೀತೆಯ ಭಾಂದವ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ರವಿ ದುಬೆ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮೋಹಿತ್ ರೈನಾ, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1 ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 6, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 8, 2026ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
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ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
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