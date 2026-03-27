ರಾಮಾಯಣ: ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ರಾಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 27, 2026 at 11:42 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ತಾರೆಯರಾದ ಯಶ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೊದಲ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಈಗಾಗಲೇ 2026ರ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಥೆ, ಪ್ರತಿಭೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ರಾಮ ನವಮಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. "ಶುಭ ರಾಮ ನವಮಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2, ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯಂದು, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ 2026 ಮತ್ತು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಘೋಷಣೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು. ''ಶುಭ ರಾಮ ನವಮಿ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ ಕಥೆ. ಮತ್ತು, ನಾವು ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಆಳವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು, ಮುಂದಿನ ನೋಟ 'ರಾಮ'ನನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಾವು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮೇಕರ್ಸ್ ಸುಧಾರಿತ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾಗ 1 ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಗ 2 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಈ ರಾಮಾಯಣವು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಗೆ 'ರಾಮ'ನ ಮೊದಲ ನೋಟ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ತಂದೆ ರಾಜ ದಶರಥನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಕೈಕೇಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.