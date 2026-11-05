Ramayana: ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೌಮ್ಯತೆ, ಸೀತೆಯ ಮುಗ್ಧತೆ, ರಾವಣನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಕನ್ನಡಿಗರು
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆತಿದೆ. ಬಹುತೇಕರು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯಶ್ ಅವರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 3:48 PM IST
ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಇಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 59,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿಯ ವೈಷ್ಣವಿ, ಸಂಜಯನಗರದ ವೈಭವ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 3ಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೋ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಐನಾಕ್ಸ್ ಮೆಗಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ, ಪಿವಿಆರ್ ಸೂಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೋರಂ ಮಾಲ್, ಪಿವಿಆರ್ ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್, ವೇಗಾ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ವಿಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗರುಡಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಲ್, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 3D ವರ್ಷನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6:30ಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ 3D ವರ್ಷನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:30ರವರೆಗೂ ಹಲವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಶೋಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 9,000 ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 59,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 1,233 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ 92,668+ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ನಗರದಿಂದಲೇ 5.59 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಅಭಿನಯದಿಂದ, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣ ಪಾತ್ರವೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳ ರಾವಣನ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ಆತನ ಆರ್ಭಟ, ಗತ್ತು ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ತೆರೆಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಂಠನ ಗತ್ತು, ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿದಂತೆ ಶೂರ್ಪನಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಿದೆ. ಕೈಕೇಯಿಯಾಗಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ದಶರಥನಾಗಿ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವನಾಗಿ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ರಾವಣನ ತಾಯಿ ಕೈಕಸಿಯಾಗಿ ಶೋಭಾನಾ ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಮಿಥಿಲೆ ಹಾಗೂ ಲಂಕೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ, ಜಟಾಯು–ರಾವಣನ ಕಾಳಗ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲೊಂದು! ಸೀತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಟಾಯು ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮೈನವಿರೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ವೇಷಭೂಷಣ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಳುವಾಗ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆ ಸವಾಲನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. .ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹಾನ್ಸ್ ಝಿಮ್ಮರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.
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ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶ, ಸುಗ್ರೀವ–ವಾಲಿ ಪ್ರಸಂಗ, ರಾಮ–ರಾವಣರ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿವೆ.
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ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಿಂದ 'ಯು' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ.