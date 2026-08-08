ನ.6ಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲ್ಲ 'ರಾಮಾಯಣ': ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ
ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ರಾಮಾಯಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 4:22 PM IST
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಚಿತ್ರನಗರಿಯಲ್ಲಿ (ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ) ತಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ - ಹಂತ 1ರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 8ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
Dear Nitesh SIR as everyone refers to you. Here’s wishing you a very happy birthday and the best year ahead in every way. We have come on this journey that’s hard to describe in words. Working with you so closely has been one of the best experiences of my life, so much to learn… pic.twitter.com/lMLiz5q8xR— Namit Malhotra (@malhotra_namit) May 22, 2026
"ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ (ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು) ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣೆಯು ಶುಕ್ರವಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೀಪಾವಳಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.
50ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೇರವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
An epic journey unlike anything seen before.— Sony Pictures (@SonyPictures) August 5, 2026
Watch the official trailer for #Ramayana, coming to theatres worldwide November 6. pic.twitter.com/BSiwVJMSs9
ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. 59,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರೋದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು.
ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ತಾರಾಗಣದಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಾನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 80ರ ದಶಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ದೂರದರ್ಶನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಲ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ದಶರಥನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲಾರಾ ದತ್ತ, ಇಂದಿರಾ, ಸೋನಾಲ್ ಝಾ, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶೋಭನಾ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
From classrooms to cinema halls, Ramayana became more than an epic, it found its way into homes across India. 🏹— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) July 29, 2026
The dawn of Ramayana begins with our trailer on 30 July 2026, Thursday at 4:15 AM IST Worldwide. pic.twitter.com/qHBKMIwHFu
ಅಲ್ಲದೇ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜಾಗತಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಘವನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಲಿಮಾಯೆ ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು. ಹುಜೆಫಾ ಲೋಖಂಡ್ವಾಲಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ರಾಮಾಯಣದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು, ಆಧುನಿಕ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
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ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಈ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 2 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.