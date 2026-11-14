'ರಾವಣ' ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವೇ? ರಾಮಾಯಣ - ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದರಲ್ಲೇ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ!
ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಚಿತ್ರ 2ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 3:49 PM IST
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ದೇಶೀಯವಾಗಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೈದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ (ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ) ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿಯನ್ನೂ ದಾಟಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತಾದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' 9ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಸುದೀರ್ಘ ಆರಂಭಿಕ ವಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 57.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 48.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,111.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 732.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 612.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 378.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
|ಹಿಂದಿ
|473.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಕನ್ನಡ
|51.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತೆಲುಗು
|40.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತಮಿಳು
|24.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಮಲಯಾಳಂ
|21.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ 'ರಾಮಾಯಣ'
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸು. ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 48.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನದ ವೇಳೆ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಆದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರವೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು, ಯಶ್ ಅವರಿಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2028ರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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