'ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ': ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ
Bengaluru Audience Reaction to Ramayana: ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 11:14 AM IST
ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 5, ಗುರುವಾರ) ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ಬಂದು ನೋಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ. ಯಶ್ ಅದ್ಭುತ, ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯವಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
''ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಅವರ ಔರಾ ಅದ್ಭುತ. ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವೇ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯಿತು. ಅವರ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸಾಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೊಂತು ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅದ್ಭುತ'' ಎಂದು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಯಶ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ರಾವಣ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರ'' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗರೋರ್ವರು ಯಶ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, ''ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಶ್ ಪಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ'' ಎಂದು ಓರ್ವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ದಂಗಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಚಿತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಮೊದಲ ಭಾಗ ಹಿರಿತೆರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ರವಿ ದುಬೆ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭವ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಇಂದು ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
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