ETV Bharat / entertainment

'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ!

ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನೋಟ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯಿತು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ranbir Kapoor as rama
ರಾಮನಾಗಿ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 2, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೀಸರ್​ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 'ರಾಮ' ಎಂಬ 2 ನಿಮಿಷ 38 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಿದು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭವ್ಯ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ಮತ್ತು ಯೋಧನಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​​​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್​ ಲುಕ್​​​ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

"ದಂಗಲ್" ಮತ್ತು "ಚಿಚೋರೆ" ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

"ಈ ಕ್ಷಣ ತಲುಪಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವು ಒಂದು ಊಹಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣವೂ, ಇದು ಹೊರಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದದನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತೆನಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನಿತೇಶ್​​ ತಿವಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯಾಗಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಶ್​ ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ರಾವಣನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು 8 ಬಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಿಎನ್‌ಇಜಿ, ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. "ನಾವಿದನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಿತೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನಾವಿಂದು ನೀಡಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು 'ರಾಮಾಯಣ'ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, 'ರಾಮಾಯಣ'ವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಅನುಭವವು ವಿನಮ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಂದು ಆಳ ವಿನಮ್ರ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು.

"ರಾಮಾಯಣ"ದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

TAGGED:

ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ
ನಿತೇಶ್​ ತಿವಾರಿ ನಮಿತ್​ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ
ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್ ಯಶ್​ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ರಾಮಾಯಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
RAMAYANA RAMA GLIMPSE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.