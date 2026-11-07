'ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಏಕೆ ರಾವಣ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೇ...: ಯಶ್
'ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾವಣ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಯಶ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರಾವಣ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 10:53 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಹೊಸ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯಾಗಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರು ದಿವ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿರುವ ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಸ್ವರ ಕೇಳಿಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದು, ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ರಾವಣ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಶ್, "ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಹಲವರು, 'ನೀನೇಕೆ ರಾವಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಏಕೈಕ ಸವಾಲೆಂದರೆ, ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದ್ವೇಷಿಸುವ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಜನರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಯಶ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು. "ನಾನು 'ಹೌದು' ಎಂದೆ. ಕಥೆ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ 'ರಾಮಾಯಣ'ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಾರಥಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಈ ವೇಳೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿವೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತರುವ ಮೊದಲು ಆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
"ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರಳ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಮನು ಹೃದಯದಂತಿದ್ದರೆ, ರಾವಣನು ಮೆದುಳಿನಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ನಡುವೆ ಸದಾ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಆ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಟ ವಿವರಿಸಿದರು. "ನಾನು ಆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ.. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ - ನಾನು ರಾವಣ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು" ಎಂದು ಯಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿದ ಯಶ್!
ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಶ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಎರಡೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಚಿತ್ರವೀಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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