ಪುಷ್ಪ 2 ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ'!
1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದ 'ಪುಷ್ಪ 2' ದಾಖಲೆಯನ್ನು 1,755.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 10:08 AM IST
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
21 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 'ಪುಷ್ಪ 2'ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀರಿಸಿದ 'ರಾಮಾಯಣ'
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯು 1,755.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ 'ರಾಮಾಯಣ'ವು 'ಪುಷ್ಪ 2'ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು - 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ರಾಮಾಯಣ
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1.
|ದಂಗಲ್
|2,070.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.
|ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್
|1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
|1,788.06 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.
|ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್
|1,755.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ 21ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ಬುಧವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 9.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 15,700 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.28.1ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ಗಳಿಕೆಗೆ (20.50 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಶೇ.45.1ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಭಾನುವಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 42.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು.
21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,755.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,173.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|982.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|582.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ನೆಟ್/ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ)
|ಹಿಂದಿ
|746.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಕನ್ನಡ
|77.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತೆಲುಗು
|57.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಮಲಯಾಳಂ
|52.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತಮಿಳು
|48.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 2 ಭಾಗಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯಾಗಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ಶೋಭನಾ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಯು' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 195 (3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ) ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಝಿಮ್ಮರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
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