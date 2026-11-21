2 ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂಚ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟ ಯಶ್
ಭಾರತದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ 2 ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟನಾಗಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 12:38 PM IST
ಯಶ್. ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ! ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಗಡಿಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ತಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಾಚೆಗಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2. ಇದೀಗ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' 16ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ತನ್ನ 16ನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರದಂದು 19.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 16.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 15,497 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೇ.18.2ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,574.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,051.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|880.05 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|523.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ, ನಂತರ ಬಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ರಾಮಾಯಣ ಯೋಜನೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಬೃಹತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ.
ಪ್ರತೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2
ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳಂತೆಯೇ, ಇದರ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಲಾ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದೀಗ ರಾಮಾಯಣವು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ, ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ
|ಭಾಷೆ
|ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
|ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ (ಗಮನಕ್ಕೆ: 15 ದಿನಗಳ ಮಾಹಿತಿ)
|ಹಿಂದಿ
|487.56 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|789.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಕನ್ನಡ
|170.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|84.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ತೆಲುಗು
|132.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|63.37 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ತಮಿಳು
|114.94 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|48.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮಲಯಾಳಂ
|55.94 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|47.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಈ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದವು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಗೈದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಿದ್ದರೆ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ 2ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಯಶ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
16 ದಿನಗಳ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಗಿದೆ (ಗಮನಕ್ಕೆ: ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿವೆ)
|ಹಿಂದಿ
|669.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಕನ್ನಡ
|71.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತೆಲುಗು
|54.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತಮಿಳು
|42.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಮಲಯಾಳಂ
|42.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಇತ್ತೀಚಿನ IMDb ಒದಗಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ 10 ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವು 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಗೂ ಕನ್ನಡ ನಟ ಯಶ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ರಾಜ ದಶರಥನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', 'ಡಿಎನ್ಇಜಿ' ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವು 2028ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
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