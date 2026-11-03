'ರಾಮಾಯಣ' ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿತು ಯಶ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಸಿನಿಮಾ
ದಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 3:43 PM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ರ ಗುರುವಾರ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 59,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ತೆರೆಗೆ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 76.49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ದೇಶೀಯ ಮುಂಗಡ ವ್ಯವಹಾರ 60.69 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ?: ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 62,901 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19.53 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಮಾರಾಟವಾದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 15.35 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ.
ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ: ದೇಶೀಯ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಮುಂಗಡ ವ್ಯವಹಾರದ ಸುಮಾರು ಶೇ.82ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದು, 62.99 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು 6.38 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯು 5.78 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿ 23.01 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು, ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನದಂದು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನ ಮೊತ್ತ 32.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತ 15.51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಶನಿವಾರದ ಬುಕಿಂಗ್ 17.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತ 11.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ಚಿತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಅದರ ಪೂರ್ವ-ಬಿಡುಗಡೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪೂರ್ವ-ಮಾರಾಟ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಶೋಗಳಿಂದ 1.20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಯುಎಸ್ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟವು 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ ಒಂದು', ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು, ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಝಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಝಿಮ್ಮರ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಡಿಎನ್ಇಜಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 195 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ 'ಯು' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
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