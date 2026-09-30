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ರಾಮರಸ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ನಟ ಕೋಮಲ್​ ಕುಮಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್

ರಾಮರಸ ಚಿತ್ರತಂಡವು ನಟ ಕೋಮಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

RAMARASA CINEMA TEAM REVEALS THE FIRST LOOK OF actor Komal Kumar
ರಾಮರಸ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ನಟ ಕೋಮಲ್​ ಕುಮಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 2:11 PM IST

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ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಿಥಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಡ್ರಾಮಾ ‘ರಾಮರಸ’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ನೆಚ್ಚಿನ “ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್” ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಜಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ತಾರಾಬಳಗ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಐಕಾನಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಮರಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಟನನ್ನು ನಿಗೂಢತೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯತೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿನಯದ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Ramarasa Cinema Team reveals the first look actor Komal Kumar
ರಾಮರಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಕೋಮಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಫಸ್ಟ್​​ ಲುಕ್​ (ETV Bharat)

ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಿ.ಎಂ. ಗಿರಿರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮರಸವು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಬೇರೂರಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ವಿನ್ನರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, ಅದಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹೆಬಾ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ.

Ramarasa Cinema Team reveals the first look actor Komal Kumar
ರಾಮರಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಕೋಮಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಫಸ್ಟ್​​ ಲುಕ್​ ರಿವೀಲ್ (ETV Bharat)

ಪಾತ್ರದ ಅನಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಚಿತ್ರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ರಾಮರಸವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ, ಬೇರೂರಿದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ದೈವಿಕ ಆಟವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನು ರಾಮರಸ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್, ಅದಾ ಶರ್ಮಾ, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ ಶರಣ್, ಹೆಬಾ ಪಟೇಲ್, ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್, ವೈಶಾಲಿ ನಟ ಆದಿತ್ಯಾ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Ramarasa Cinema Team reveals the first look of actor Komal Kumar
ರಾಮರಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಕೋಮಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಫಸ್ಟ್​​ ಲುಕ್​ ರಿವೀಲ್ (ETV Bharat)

ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಟ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರೋ ಬಿ.ಎಂ. ಗಿರಿರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದು, ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಂ ಆರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕೆಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ , ಬಿ.ಜೆ ಭರತ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅರ್ಜುನ್‌ ಕಿಟ್ಟು ಸಂಕಲನ, ಹೊಸ್ಮನೆ ಮೂರ್ತಿ, ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಡಾ. ವಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ, ಪುನೀತ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ.

Ramarasa Cinema Team reveals the first look of actor Komal Kumar
ರಾಮರಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಕೋಮಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಫಸ್ಟ್​​ ಲುಕ್​ ರಿವೀಲ್ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ (VFX) ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ತಂಡವು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ತಂಡವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

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TAGGED:

ರಾಮರಸ ಚಿತ್ರ
ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್
ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ
RAMARASA CINEMA

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