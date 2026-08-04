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'ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಇಷ್ಟವಾದ್ರು, ದಕ್ಷಿಣದವರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ': ರಾಮಾಯಣ ಪಾತ್ರ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಶಿವ ಸಾಗರ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Yash as Ravana
ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ (Ramayana Team)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 11:08 AM IST

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ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ದಂಗಲ್'​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸಖತ್​ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಶಿವ ಸಾಗರ್, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಸಾಗರ್, ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು, ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಉತ್ತಮ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Ranbir Kapoor In Rama role
ಭಗವಾನ್​​ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Ramayana Team)

"ನಾನು ಟ್ರೇಲರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರೋಮೋಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯಶ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರಾವಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಿವ್ ಸಾಗರ್ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ರಾವಣ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಪಾತ್ರವರ್ಗದಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟರು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದವರು. ದಕ್ಷಿಣದ ಈ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡವಳಿಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ನಟರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನವಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಟರ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ರಾಮ್‌ನಂತಹ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಣ್​ಬೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ ನಂತರ. ಅವರನ್ನು ರಾಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಿಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Ranbir Kapoor In Rama role
ಭಗವಾನ್​​ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Ramayana Team)

ರಣ್​​ಬೀರ್ ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಶಿವ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ಸಿಂಹ ರಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

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Yash as Ravana
ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ (Ramayana Team)

ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಶ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ರವಿ ದುಬೆ ಮತ್ತು ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

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TAGGED:

ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮ ಪಾತ್ರ
ಯಶ್​ ರಾವಣ ಪಾತ್ರ
ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಶಿವ ಸಾಗರ್
ರಾಮಾಯಣ
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