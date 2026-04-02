'ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ': ಯಶ್​ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಹುಪರಾಕ್

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ರಾಮನ ಮೊದಲ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ರಾವಣ ಪಾತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

Yash's 'Ravana' Look
ಯಶ್ 'ರಾವಣ' ಲುಕ್​​ (Photo: Screen-grab from teaser)
Published : April 2, 2026 at 1:06 PM IST

ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 2 ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮೀಯ ಸರಣಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ತನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆರೆದಿದೆ. ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ 'ರಾಮ'ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು 2 ನಿಮಿಷ 38 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​​ ಸಂಪೂರ್ಣ 'ರಾಮ'ನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ರಾವಣ ಪಾತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, 8 ಬಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಿಎನ್‌ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್‌ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಯಶ್​ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ 2-4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಬ್ಯಾಕ್​ಪೋಸ್​​ ಲುಕ್​ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?: ಎಕ್ಸ್​ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ''ಲಂಕಾದ ಅಜೇಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿವಾದ ರಾಜ ರಾವಣ, ಯಶ್​ ಬಾಸ್''​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು, ''ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್​, ಇವರು ಟಾಕ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಟೌನ್​ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ''ಸಮ್​ಥಿಂಗ್​​ ಬೋಲ್ಡ್​​, ಸಮ್​ಥಿಂಗ್​ ಪವರ್​ಫುಲ್​, ನೀವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದ ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್​ ಬಾಸ್''​​ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ''ರಾವಣ ಯಶ್​​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್''​​ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ''ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್​, ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್ಸ್'' ಎಂಬ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.

''ಕೊನೆ ದೃಶ್ಯ ಅದ್ಭುತ'' ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್‌ ಫುಲ್​ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ರಾವಣನ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ, ''ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೊಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೈಂಡ್​ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್''​ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್​ ಅಭಿಮಾನಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, ''ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್​, ಚಿಲ್ಡ್​​ ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್ಸ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಯಶ್​ ಅಣ್ಣ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲೆಂದೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

''ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ''ನಟನ ಔರ GOATED, ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಾಕು'' ಎಂದು ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಟೀಸರ್​ನ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ''ರಾವಣನ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಕೀಳು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ರಾವಣನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಬೇಡಿ'' ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್​ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ, ''ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್, 5,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ರಾಮನಂತಹ ನಾಯಕನನ್ನು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆತ ಆಸೆಗಿಂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು. ಸರಿ ಎನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದವನು. ತನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೂ ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದವನು. 'ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಮ, ದೇಶಭ್ರಷ್ಟತೆ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ಘನತೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವನು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? "ರಾಮಾಯಣದ ಹಿರಿಮೆ ಇರುವುದು ಅದರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಇದರ ತಿರುಳು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮನ ಪಯಣವು ಆಳವಾದ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠರಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ರಾಮನ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ ಅತಿ ಅಪರೂಪದ್ದು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅನಿಸಿಕೆ: "ರಾಮನ ಕಥೆಯ ಶಕ್ತಿ ಆತ ಏನನ್ನು ಗೆದ್ದನು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆತ ಏನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿದೆ. ಆತ ಸುಲಭವಾದದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಆರಿಸಿದನು. ಆಸೆಗಿಂತ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ, ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಆತ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಥೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಬಂದಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ತಿರುಳು: ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವ - ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅರಾಜಕತೆ ತಾಂಡವವಾಡಿದಾಗ, ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಷ್ಣು 'ರಾಮ'ನಾಗಿ (ರಣ್​​ಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್) ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಮನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವನೇ ಅಜೇಯ ಮತ್ತು ಅಮರ ರಾಕ್ಷಸ ರಾವಣ (ಯಶ್). ರಾವಣನು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಡುಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿ ಸೀತೆ (ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ) ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ (ರವಿ ದುಬೆ) ಜೊತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವ ರಾಮನನ್ನು ವಿಧಿಯ ಆಟವು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ರಾವಣನೊಂದಿಗಿನ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ.

ದಿಗ್ಗಜರ ಸಂಗಮ: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಟರಾದ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಳಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ (ಸೀತೆ), ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ (ಹನುಮಂತ) ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ (ಲಕ್ಷ್ಮಣ) ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತಗಾರರಾದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಡುಗಡೆ: ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಚಿತ್ರವು 2026ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

