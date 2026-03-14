'ಧುರಂಧರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆದಿತ್ಯ, ಯಾಮಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ': ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ
ಆರ್ಜಿವಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು, ಆದಿತ್ಯ ಯಾಮಿ ದಂಪತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡಿ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 14, 2026 at 11:49 AM IST
2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅನೇಕರು ಅವರು ವಿಫಲರಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತೆ ಆರ್ಜಿವಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿಯು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಆರ್ಜಿವಿ, "ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅನೇಕ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು. "ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ಅನೇಕ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಮರು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಈ ದಂಪತಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು. ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರವು, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ವರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೋರ್ಟ್ರೂಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹಕ್ನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆರ್ಜಿವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುಪರ್ಣ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪು - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಾ ಬಾನೋ ಬೇಗಂ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ತನ್ನ ಪತಿ ಮರು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾನೂನಿನ ಮೊರೆಹೋಗುವ ಬಾನೋ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಯಾಮಿ ದಂಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವರ್ಮಾ, ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮತ್ತು ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಅವರು ಎಡವುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ (ಧುರಂಧರ್ 2) ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ.