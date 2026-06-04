ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಾಣಲಿದೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವಣ್ಣನ 'ಪೆದ್ದಿ': ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹುತೇಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 4, 2026 at 3:30 PM IST
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಕೊನೆಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಬಝ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಪೆದ್ದಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 35 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯು ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 82 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಇದು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಬಲವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ದಿನ $3 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಜವಾದ್ರೆ, ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರವು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಅವರ ಎರಡನೇ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. ಆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಲವಾದ ಬಾಯ್ಮಾತು, ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
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ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಚಿತ್ರದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಚಿತ್ರದ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಪೆದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ದಿವ್ಯೇಂದು ಮತ್ತು ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ನಟಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.