'ಪೆದ್ದಿ'ಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವೆಂದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್: 5 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ!
'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 5 ದಿನಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 315 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 2:39 PM IST
ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರವನ್ನು ಚಿತ್ರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೆದ್ದಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಸಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಬಂತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ: ಪೆದ್ದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ ತೆರೆಕಂಡ ಐದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 315 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪೆದ್ದಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 315 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ದಿನ ಪೆದ್ದಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 135.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 181.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿತು. 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 236.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 292.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 315 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ''ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್, ಅಸಾಧಾರಣ ದೇಹ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು''.
''ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ. ನಾಯಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಗರು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಪೆದ್ದಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!'' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರವು 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ತರುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬನ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
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ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ದಿವ್ಯೇಂದು, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಆರ್.ರತ್ನವೇಲು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ.